Aufgrund der Umsetzung behördlicher Anordnungen und aller einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung von Covid 19 haben sich die Kultur-Betriebe Burgenland und die Geschäftsleitung der Arenaria dazu entschlossen, die großen Festivals des burgenländischen Kultursommers für heuer abzusagen.

In der Aussendung hieß es, dass es aus derzeitiger Sicht nicht möglich sei, den für Ende Mai geplanten Probenbeginn einzuhalten.

Viele Ensemble-Mitglieder der verschiedenen Produktionen sind international tätig und befinden sich derzeit in Ländern, die sich alle in unterschiedlichen Stadien der Ausbreitung des Virus befinden. Die damit verbundenen Maßnahmen und Einschränkungen der persönlichen Reisetätigkeit und die derzeitige Lage in Österreich machen das gemeinsame Erarbeiten der geplanten Inszenierungen und alle sonstigen notwendigen Vorbereitungsarbeiten auf unbestimmte Zeit unmöglich.

Die Produktion "Turandot“ der Oper im Steinbruch wird auf 2021 verschoben, bei den Seefestspielen wird zeitgleich alles daran gesetzt, die „West Side Story“ 2021 nach Mörbisch zu holen.

Ebenfalls abgesagt sind die Stücke „Außer Kontrolle“ bei den Schloss-Spielen Kobersdorf sowie „Die lustige Witwe“ beim Jennersdorfer Festivalsommer JOPERA und der Juni-Zyklus des Liszt-Festivals in Raiding.

Karten behalten auf Wunsch ihre Gültigkeit

Wie die Kulturbetriebe informieren, behalten bereits erstandene Karten für die betroffenen Veranstaltungen prinzipiell ihre Gültigkeit für das Jahr 2021, können aber auch auf Wunsch rückerstattet werden. Alle wesentlichen Informationen über das weitere Procedere werden allen Kunden schriftlich zugesandt; aufgrund der aktuellen administrativen Herausforderungen wird um Geduld gebeten.