Fußball Wegen Kresches Verletzung reist El Sherif an

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kresche wartet auf das Ergebnis der MR-Untersuchung Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M ariella El Sherif ist am (heutigen) Montag ins Flugzeug in Richtung London gestiegen. Die 17-jährige Torfrau von Sturm Graz wurde ins EM-Teamquartier von Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam beordert, da Isabella Kresche aufgrund einer Knöchelverletzung derzeit zum Zuschauen gezwungen ist. Die vergangene Saison bei St. Pölten tätig gewesene Schlussfrau war am Sonntag im Finish des Trainings im Rasen hängengeblieben, das Ergebnis einer MR-Untersuchung stand noch aus.