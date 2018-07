Österreichs Nummer eins Bernd Wiesberger wird, wie in einer Presseaussendung bekanntgegeben wurde, erst 2019 ins Turniergolf zurückkehren.

Der Oberwarter, der sich Anfang Mai eine Handgelenksverletzung zugezogen hatte, muss sich am Mittwoch in einer englischen Spezialklinik einem operativen Eingriff unterziehen, um die (bereits ausgeheilte) betroffene Sehne an ihrer natürlichen Position zu stabilisieren.

„Ich erwarte mir vom Eingriff, dass das verletzte Handgelenk wieder vollständig belastbar wird“, so Wiesberger, dessen Comeback ins Turniergolf erst 2019 stattfinden wird.

Weitere Hintergründe zum Thema findet ihr am Mittwoch in eurer BVZ-Printausgabe.