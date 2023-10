Prozess Wegen tödlicher Schüsse auf Ex-Schwager Mordprozess in Steyr

Der Tatort, das Haus des Ex-Schwagers in Grünburg Foto: APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

E in 38-Jähriger muss sich am Mittwoch im Landesgericht Steyr wegen Mordes verantworten. Er soll in der Nacht auf den 5. März alkoholisiert zu seinem Ex-Schwager nach Grünburg (Bezirk Kirchdorf) gefahren sein und diesen mit zwei Schüssen aus einer legal besessenen Pistole getötet haben. Laut psychiatrischem Gutachten war der Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert. Ein Urteil ist für den späten Abend geplant.