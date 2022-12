Weihnachtsbotschaft Papst Franziskus spendet Weihnachtssegen "Urbi et Orbi"

AN APA / NÖN.at

Papst Franziskus erteilt Segen "urbi et orbi" Foto: APA/dpa

N ach der Christmette in der Heiligen Nacht verliest Papst Franziskus an diesem Sonntag (12.00 Uhr) seine traditionelle Weihnachtsbotschaft. Vom Balkon des Petersdoms aus spendet das Oberhaupt der Katholiken dann den Segen "Urbi et Orbi", also der Stadt und dem Erdkreis. Es wird erwartet, dass der Pontifex in seiner Ansprache Botschaften des Friedens senden wird und die Kriege auf der Welt, allen voran jenen in der Ukraine, verurteilen wird.