Heiliger Abend Weihnachtsfeiern im Heiligen Land - Prozession in Bethlehem

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Papst Franziskus beginnt Weihnachtsfeierlichkeiten mit Mette im Petersdom Foto: APA/dpa

C hristen aus aller Welt haben am Samstag im Heiligen Land Weihnachten gefeiert. Die traditionelle Weihnachtsprozession kam am Nachmittag in Bethlehem an. Der Wagenkonvoi, angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, war in Jerusalem aufgebrochen. Den letzten Teil des Wegs bis zum Krippenplatz in Bethlehem legte der Patriarch zu Fuß zurück. Dort wurde er von christlichen Repräsentanten in Empfang genommen.