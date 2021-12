Verkaufsoffener Sonntag verlief höchst unterschiedlich

Lockdown-Verluste können nicht mehr aufgeholt werden

In Niederösterreich profitierten vom Einkaufssonntag laut Karl Ungersbäck von der Sparte Handel der Wirtschaftskammer "speziell die größeren Zentren". Der Start sei "noch etwas schwächer" verlaufen, gegen Mittag hätten sich aber dann die Parkplätze gefüllt. Ein kleiner Spielverderber war der starke Wind in Ostösterreich. Insgesamt sei die aktuelle Entwicklung zufriedenstellend, "die Lockdown-Verluste können aber nicht mehr aufgeholt werden".

Anton Cech, Head of Shopping Center Management bei Unibail-Rodamco-Westfield Österreich, sprach am ersten einkaufsoffenen Sonntag von einer gelungenen Premiere. Sowohl die Shopping City Süd (SCS) im niederösterreichischen Vösendorf als auch das Wiener Donauzentrum seien "sehr gut besucht" gewesen. Zahlreiche Personen waren auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. "Gefragt sind heuer neben den Klassikern wie Spielzeug, Bücher, Schmuck, Bekleidung und Unterhaltungselektronik auch wieder Gutscheine- und Gutscheinkarten", sagte Cech.

Reger Zulauf, aber kein Ansturm

Im Outlet Center in Parndorf im Burgenland berichtete man von etwa gleich hoher Kundenfrequenz wie am Samstag und deutlich mehr Kunden als in den vergangenen Wochentagen seit Wiedereröffnung des Handels. Center-Manager Mario Schwann zog eine zufriedene Wochenbilanz: "Es gab regen Zulauf die gesamte Woche hindurch, aber keinen Ansturm." Vor allem Kunden aus der näheren Umgebung, aber auch aus Ungarn und der Slowakei waren am Sonntag in Parndorf einkaufen und suchten insbesondere nach Sport- und Luxus-Artikeln. Besucher aus Fernost und Russland, wie sie vor der Pandemie häufig in Parndorf anzutreffen waren, suche man derzeit allerdings vergeblich, so Schwann.

Etwas weniger zufrieden mit dem Einkaufssonntag war man im Einkaufszentrum Oberwart. Center-Managerin Alexandra Wieseneder schätzte die Kundenfrequenz bis zum frühen Nachmittag auf etwa 50 Prozent des Samstags und etwas niedriger als an den vergangenen Wochentagen ein. Allerdings sei die Woche bis inklusive Samstag auch "sehr, sehr stark verlaufen", relativierte Wieseneder.

Andrang in Wien durchaus rege

In Wien wurde Gelegenheit zum einmaligen Sonntagsshopping durchaus eifrig genutzt. Nach gemächlichem Auftakt gegen Mittag war am Nachmittag der Andrang durchaus groß. Die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht zeigte sich im Gespräch mit der APA zufrieden. Die Hoffnungen, die man in den offenen Sonntag gesetzt habe, hätten sich erfüllt.

Während in so manch anderen Bundesländern das schöne Wetter offenbar eher zum Skifahren oder Spazierengehen genutzt wurde, strömten die Wienerinnen und Wiener in die City. Sowohl in der Innenstadt als auch auf der Mariahilfer Straße war die Frequenz hoch. Letztere war heute auf der gesamten Länge für den Verkehr gesperrt worden. Staus gab es dafür in so manchen Geschäften. Beachtliche Warteschlangen vor den Kassen mussten in manchen Mode- und Spielwarengeschäften oder auch in Buchhandlungen in Kauf genommen werden. Schuhe, Sportartikel und Weihnachtsdeko schienen ebenfalls begehrt zu sein.

Ungewöhnlich war das Bild auch dadurch, dass Lokale, Supermärkte und Drogerien nicht geöffnet hatten. Im Kaufhaus Gerngross waren die entsprechenden Geschäfte durch Absperrungen und Security-Personal abgesichert, da sie ansonsten räumlich nicht vom Rest des Hauses abgetrennt sind. Das führte dazu, dass so mancher Sicherheits-Mitarbeiter auch um Auskunft gebeten wurde, wo denn nun der nächste offene Supermarkt zu finden sei. Die Tatsache, dass diese heute nicht aufsperren durften, schien sich nicht bei allen herumgesprochen zu haben.

Das zur Spar-EKZ-Gruppe SES gehörende Kaufhaus meldete am Nachmittag eine hohe sonntägliche Besucherfrequenzen und gute Umsätze. Stärker als andere Branchen entwickelten sich demnach Unterhaltungselektronik, Textil, Sport, Spielware und Parfümerien. Gerngross-Centermanager Gerhard Wohlmacher erwartet für die verbleibenden fünf Tage ein starkes Finale des Weihnachtsgeschäfts. Erste Händler, so teilte er mit, hätten bereits mit Schnäppchenangeboten begonnen.

Handelsobfrau Margarete Gumprecht berichtete im Gespräch mit der APA ebenfalls, dass heute nicht nur die Frequenz beachtlich gewesen sein, sondern dass sich auch die Umsätze sehen lassen könnten. Dass nur flaniert und geschaut wird, kam heute offenbar eher selten vor. Es werde sehr gezielt eingekauft, erzählte die Kammervertreterin. Erfreulich sei die Situation vor allem in den Einkaufszentren und den größeren Einkaufsstraßen. In den Nebenlagen sei es ruhiger gewesen.

Gefragt waren heute laut Gumprecht einmal mehr auch Gutscheine. Insgesamt schätzt man in der Wiener Wirtschaftskammer, dass das lange Wochenende in Wien Umsätze von mehr als 40 Mio. Euro bringen dürfte. Generell liege man im heurigen Weihnachtsgeschäft leicht über 2020, hob Gumprecht hervor. Von 2019 sei man allerdings weit entfernt. Die Kontrolle der 2G-Nachweise funktioniere übrigens reibungslos, betonte sie. Man habe den Eindruck, dass Kundinnen und Kunden auch kontrolliert werden wollen.

Zweckoptimismus herrschte in Kärnten. Heinz Achatz vom Südpark in Klagenfurt sprach zwar von einer "nicht schlechten Kundenfrequenz", aber es sei deutlich weniger als am gestrigen Samstag. Dieser sei jedoch auch einer der stärksten Samstage der vergangenen Jahre gewesen. Allerdings sei das heutige Sonntagsgeschäft auch "viel schlechter als am 8. Dezember". Viele kämen auch nicht, glaubt er, weil "einiges nicht geöffnet ist: Supermärkte, Drogerien oder Optiker". Auch das gute Wetter spiele dem Handel nicht in die Karten.

"Nach der langen Nebelphase gehen die Leute beim Sonnenschein heute vielleicht auch lieber spazieren oder Ski fahren", so Achatz. Positiver gestimmt war Richard Oswald vom Atrio in Villach. Man sei "wirklich zufrieden, es ist ein guter Einkaufstag vor Weihnachten. Es ist sehr positiv, wie viele Besucher in den stationären Handel kommen". Außerdem gebe es klares Kaufverhalten: "Wer heute drin ist, der will kaufen, der geht nicht Bummeln."

Von einem Shopping-Rausch war am Sonntag in den steirischen Einkaufszentren und in der Grazer Innenstadt nichts zu bemerken. Im Innenstadtkaufhaus Kastner & Öhler - der klassische Frequenzbringer für die City - war zwar einiges los, von Gedränge an Kassen oder in den Gängen konnte aber keine Rede sein. Auch im Shopping Center West im Grazer Süden herrschte kein Ansturm, Parkplätze waren zu Mittag teils direkt vor den Eingängen verfügbar.

Edith Münzer vom Grazer Murpark war jedoch "auch nicht unzufrieden. Es ist ähnlich wie bei einem 8. Dezember." Der Vormittag sei noch etwas verhalten gewesen, aber mit dem Nachmittag werde es deutlich voller, so die Hoffnung. Aus ihrer Sicht gebe es auch klare Gewinner: "Vor allem der Buchhandel ist bei uns sehr voll." Danach kämen die Elektrogeschäfte, gefolgt von den Schuhläden. "Heuer gibt es ja wieder einen richtigen Winter und anscheinend dementsprechend Nachholbedarf." Auch bei ihr gebe es in der Tendenz mehr Besucher mit Kaufabsichten, wenige Bummler. "Hier werden wohl hauptsächlich noch Wunschlisten ans Christkindl abgearbeitet."

Auch in Vorarlberg war die Kundenfrequenz "nicht überragend", wie Burkhard Dünser vom Dornbirner Messepark sagte. "Man sieht die Leute mit vollen Taschen hinausgehen. Aber wir haben keine lange Aufenthaltsdauer", berichtete Dünser. "Der absolute Renner" sei heuer der "Messepark-Gutschein", ansonsten würden "klassische Weihnachtsgeschenke" gekauft, wie Schmuck, Uhren, Spielwaren oder Elektronik. Auch in Bregenz war die Kauflust am Vormittag "noch verhalten", sagte der Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Bregenz, Clemens Sagmeister. Es laufe aber "ungefähr den Erwartungen entsprechend. Das Skiwetter ist einfach zu verlockend", meinte er. Der heutige Sonntag sei mit einem "halben Weihnachtssamstag" vergleichbar.

In Tirol verpasste das Wetter der Shopping-Lust ebenfalls einen Dämpfer. Aber: "Wir rechnen schon damit, dass am Nachmittag viele von der Skipiste zurückkommen", meinte Sandra Bodner von den Kufstein Galerien. Ob sich der Einkaufssonntag rentieren wird, "wage ich von den Kosten her zu bezweifeln", schätzte Bodner. Im Wörgler Einkaufszentrum M4 meinte Centermanagerin Daniela Schlemmer, dass man bisher "unter den Erwartungen" geblieben sei. In der Innsbrucker Innenstadt wurden gegen Mittag 60 Prozent der Frequenz des Vortages gemessen. "Für diese Zeit ist das super", freute sich Michael Berger, Obmann des Innenstadtvereins. "Ich denke schon, dass sich der Sonntag rentiert - vor allem für den Textil- und Geschenkartikelbereich".

Experten und der Handelsverband rechnen damit, dass die Geschäfte heute deutlich weniger gut gehen als am Samstag. Der Handelsverband erwartet, dass der "goldene Sonntag" rund 120 Mio. Euro Umsatz in die Kassen spült. "Insgesamt wird der heimische Handel am vierten Adventwochenende mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag seit der Fußball-Europameisterschaft 2008 rund 500 Mio. Euro erwirtschaften.

Das entspricht mehr als 8 Prozent der gesamten Dezember-Umsätze im österreichischen Handel. Allerdings kann ein Super-Einkaufswochenende bei weitem nicht die Umsatzverluste von 20 Lockdown-Tagen kompensieren", erklärte Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch. Laut der Branchenvereinigung florierte vor allem der Handel mit Lebensmitteln, Spielzeug, Bekleidung, Kosmetik, Elektronik und Büchern. Auch viele Möbelhäuser waren gut besucht.

Die heimischen Händler durften aufgrund einer Ausnahmeregelung erstmals österreichweit am Sonntag öffnen. Die einmalige Sonderregelung gilt aber nicht für Supermärkte, Drogerien und andere Geschäfte, die während des letzten Lockdown offen waren. Wegen der vierten Corona-Welle ist ein Großteil des stationären Handels heuer um drei Einkaufssamstage im Advent und den traditionell starken Marienfeiertag umgefallen. Der offene Sonntag vor Weihnachten sollte einen Teil des Lockdown-Umsatzausfalls ausgleichen.

Handelsforscher der Uni Linz rechneten mit einem Zusatzumsatz von 150 Mio. Euro. Der Umsatz am verkaufsoffenen Sonntag ist laut Schätzungen mit einem Freitag, aber nicht mit einem Samstag in der Adventzeit vergleichbar. Beschäftigte, die sich freiwillig für diesen Tag melden, verdienen das Doppelte und bekommen einen extra freien Tag. Ein Türöffner für die generelle Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten soll der Ausnahmesonntag nicht werden. Die Gewerkschaft lehnt weitere Sonderregelungen für die Sonntagsöffnung ab.

Damit das Einkaufserlebnis möglichst ungestört verläuft, ist in Wien das für Sonntagabend geplante Lichtermeer zum Gedenken an die in Österreich an Covid-19 verstorbenen Menschen auf 19.00 Uhr verschoben worden. Schon am Samstag wurden Anti-Corona-Demos in der Wiener Innenstadt verboten, um das Geschäftstreiben nicht zu behindern. Impfgegner durchbrachen jedoch die Absperrungen.