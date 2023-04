Weiter Kämpfe im Sudan - Fast 100 Zivilisten getötet

Werbung

Am Montagmorgen seien in der Hauptstadt Khartum etwa zwei Stunden lang Bombardierungen und Luftangriffe zu hören gewesen, berichtete ein Reuters-Reporter. Danach ließen die Angriffe zwar etwas nach, doch es kam weiterhin zu Artilleriebeschuss. Berichten zufolge konzentrierten sich die Kämpfe in der sudanesischen Hauptstadt Khartum auf zentrale Einrichtungen der Regierung wie den Präsidentenpalast und das Armee-Hauptquartier. Auch in anderen Städten wie Nyala, Regionalhauptstadt des Bundesstaates Süd-Darfur und nach der Hauptstadtregion bevölkerungsreichste Stadt des Landes, kam es zu Auseinandersetzungen.

RSF-Chef Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, forderte ein Eingreifen der internationalen Gemeinschaft, um gegen die "Verbrechen des sudanesischen Generals Abdel Fattah al-Burhan" vorzugehen. "Seine Armee führt einen brutalen Feldzug gegen unschuldige Menschen und bombardiert sie mit MiGs", schrieb der RSF-Chef auf Twitter. Am Sonntag hatte es nach Angaben von Zeugen so ausgesehen, dass die Armee die Oberhand gewinne. Die Armee habe die Kontrolle über einen Großteil des Präsidentenpalastes in Khartum zurückerobert.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, verurteilte die Angriffe und forderte auf Twitter, dass die Verantwortlichen unverzüglich zur Rechenschaft gezogen werden sollten: "Die anhaltenden Zusammenstöße im Sudan haben zum Tod und zu Verletzungen von Zivilisten geführt." Unter den Todesopfern seien auch drei Mitarbeiter des UNO-Welternährungsprogramms WFP, die bei der Ausübung ihrer Arbeit getötet worden seien. Auch der UNO-Sondergesandte Volker Perthes erklärte, er sei entsetzt über die Berichte von Beschuss und Plünderungen, die Einrichtungen der UNO und andere humanitäre Organisationen betreffen würden.

Drei ostafrikanische Präsidenten kündigten an, als Vermittler in den Sudan reisen zu wollen, um den Konflikt zwischen rivalisierenden Lagern des Militärs beizulegen. Kenias Präsident William Ruto, Südsudans Präsident Salva Kiir und Djiboutis Präsident Ismaïl Omar Guelleh sollen zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der Hauptstadt Khartum eintreffen, teilte die kenianische Regierung in der Nacht zum Montag mit.

Am Tag zuvor hatte die Zwischenstaatliche Behörde für Entwicklung (IGAD) ein außerordentliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Ostafrikas einberaumt. Stabilität im Sudan sei der Schlüssel zur sozialen und wirtschaftlichen Stabilität der Region, hieß es im Anschluss an den Gipfel. Gefordert wurde "eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den Kriegsparteien".

Großbritannien und die USA forderten ein sofortiges Ende der Kämpfe im Sudan und eine Rückkehr zu Gesprächen über eine Zivilregierung. "Wir rufen zu einer sofortigen Einstellung der Gewalt und einer Rückkehr zu Gesprächen auf, die auf eine Zivilregierung ausgerichtet sind", so der britische Außenminister James Cleverly und sein US-Kollege Antony Blinkens in einer gemeinsamen Stellungnahme, die das britische Außenministerium am Montag veröffentlichte.

In Österreich zeigte sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bestürzt über den Ausbruch von Kämpfen. Sie fordert die Bundesregierung auf, sich im Sinne einer aktiven Neutralitätspolitik für Deeskalation und den Schutz der Zivilbevölkerung einzusetzen. "Die Kämpfe müssen eingestellt und eine Waffenruhe ausgerufen werden, um den Ausbruch eines Bürgerkriegs zu verhindern", so Rendi-Wagner in einer Aussendung.

In den vergangenen Tagen war der seit Wochen schwelende Konflikt zwischen Sudans De-Facto-Präsident Burhan und seinem Stellvertreter Dagalo, dem Anführer der RSF, eskaliert. Die Militärapparate beider Lager bekämpfen sich unter anderem mit schwerer Artillerie, Panzern und Luftangriffen. Durch anhaltende Kämpfe in dicht besiedelten Stadtteilen werden noch höhere Opferzahlen befürchtet.

Aufgrund der schweren Gefechte in Khartum am Wochenende sind die Krankenhäuser in der sudanesischen Hauptstadt, in deren Umland rund sechs Millionen Einwohner leben, laut WHO überlastet. Vielen der neun Krankenhäuser, die verletzte Zivilisten aufnehmen, fehle es an Blutkonserven, Transfusionszubehör und anderem medizinischen Material. Wasser- und Stromausfälle sowie fehlender Treibstoff für die Stromgeneratoren der Krankenhäuser erschwerten den Betrieb weiter. Auch Fachpersonal wie Anästhesisten fehle.

Das sudanesische Ärztekomitee forderte die Konfliktparteien am Montag auf, ihre "ständigen Angriffe" auf Krankenhäuser, Krankenwagen und medizinisches Personal einzustellen. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung werde durch die systematische Bombardierung und den Beschuss von Gesundheitseinrichtungen blockiert. Demnach können Kranke und Verwundete vielerorts nicht mehr behandelt werden. Eine sichere Evakuierung der Patienten sei aktuell nicht möglich, hieß es. Zudem hätten viele Krankenhäuser und Kliniken weder Trinkwasser noch Nahrungsmittel. Auch ein Kinderkrankenhaus in der Hauptstadt Khartum sei betroffen.

Der Machtkampf im Sudan lässt das flächenmäßig drittgrößte Land Afrikas mit seinen rund 46 Millionen Einwohnern und reichen Öl- und Gold-Vorkommen im Chaos versinken. Wer dort auf dem Schlachtfeld gerade die Oberhand hat, ist angesichts der unübersichtlichen Lage und widersprüchlichen Angaben beider Konfliktparteien unklar. Sowohl die sudanesischen Streitkräfte unter dem Befehl von De-Facto-Präsident Burhan als auch die RSF verbreiten Erfolgsmeldungen, deren Wahrheitsgehalt sich kaum überprüfen lässt. Am Montag will der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York über die Lage beraten.

Die Kämpfe waren am Samstagmorgen in Khartum ausgebrochen. Die RSF behaupteten, sudanesische Soldaten seien in ihr Hauptquartier im Süden der Stadt einmarschiert. RSF-Kräfte griffen den Flughafen im Norden der Stadt sowie den Präsidentenpalast an. Die Armee setzte Artillerie, Kampfflugzeuge und Panzer ein. Am Sonntag konzentrierten sich die Kämpfe weiter auf das nahegelegene Hauptquartier der Armee und das Gebäude des staatlichen Rundfunks.

Seit dem Sturz des Langzeitherrschers Omar al-Bashir 2019 teilen sich die RSF und das Militär faktisch die Macht im Land, doch spannungsfrei war das Verhältnis beider Lager nie. Im Zuge des jüngst erneut verschobenen Übergangs zu einer zivilen Regierung sollten die RSF in die Streitkräfte eingegliedert werden, was zum Bruch zwischen den Verbündeten führte. RSF-Anführer Dagalo warf General Burhan vor, sich an die Macht zu klammern.