Ukraine-Krieg Weiter Luftangriffe auf Mariupol und Charkiw

Mariupol: Ausgebombte Häuser soweit das Auge reicht Foto: APA/dpa/Reuters

D ie seit Wochen umkämpfte ukrainische Stadt Mariupol ist in der Nacht auf Mittwoch erneut Ziel russischer Luftangriffe gewesen. Wie das ukrainische Militär mitteilte, griffen russische Truppen auch den Hafen der Stadt und das Stahlwerk Asowstal an. In dem Industriekomplex haben sich ukrainische Soldaten verschanzt. Auch die Großstadt Charkiw im Osten des Landes sei von russischer Artillerie beschossen worden, hieß es. Fluchtkorridore dürfte es am Mittwoch keine geben.