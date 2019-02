Lassafieber breitet sich in Nigeria aus .

In Nigeria stecken sich immer mehr Menschen mit dem gefährlichen Lassafieber an. Zudem meldeten vier weitere Länder in Westafrika Ausbrüche, wie die Weltgesundheitsorganisation WHO am Freitag in Genf berichtete. Zwar gebe es im Jänner öfter Ausbrüche. "Aber die Geschwindigkeit der Eskalation bereitet uns Sorge", sagte ein WHO-Sprecher.