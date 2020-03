Von 302 Fällen in der Früh. In der Nacht auf Donnerstag musste in Wien mit dem Tod eines 69-Jährigen der erste Todesfall im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 in Österreich verzeichnet werden. Weiterhin gelten bisher vier Patienten als genesen.

Bestätigte Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gab es die meisten mit 109 in Tirol, berichtete das Gesundheitsministerium. In Niederösterreich wurden bisher 51 Fälle registriert, in Wien 66, in der Steiermark 33, in Oberösterreich 58, in Salzburg 19, im Burgenland 6, in Vorarlberg 16 und in Kärnten 3.

Weltweit wurden bisher insgesamt rund 127.750 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 80.932 davon meldete China.