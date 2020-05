109 Buben missbraucht - Prozess gegen Arzt startet .

Ein Arzt aus dem Salzkammergut, der sich an 109 Buben vergangen haben soll, steht ab Dienstag in Wels vor Gericht. Seit Eröffnung seiner Ordination im Jahr 2000 soll der heute 57-Jährige bis zu seiner Festnahme im Jänner 2019 "teils schwere sexuelle Missbrauchhandlungen" an den jungen Patienten vorgenommen haben. 40 der mutmaßlichen Opfer sollen noch nicht einmal 14 Jahre alt gewesen sein.