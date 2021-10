Nordmazedonier nach Mordversuch an Mutter geschnappt .

Zielfahnder des Bundeskriminalamts haben in Wels einen Nordmazedonier aufgespürt, der in seiner Heimat seit vier Jahren wegen eines Mordversuchs an seiner Mutter gesucht wird. Der 24-Jährige sei bereits am 24. September festgenommen worden, informierte das Innenministerium am Sonntag. Vor seiner Festnahme in Wels soll er sich in Wien versteckt haben.