Sechsjährige musste nach Badeunfall wiederbelebt werden .

Bei der sommerlichen Hitze ist es am Sonntag zu zwei Badeunfällen mit Kindern gekommen. Ein sechsjähriges Mädchen musste kurz nach Mittag in einem Schwimmbad in Wels in Oberösterreich wiederbelebt werden, war dann aber wieder bei Bewusstsein. In Niederösterreich fiel ein Einjähriger in einen Teich, konnte aber sofort von einer Nachbarin geborgen werden.