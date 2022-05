Wels Vierjährige neben toter Mutter in Wohnung gefunden

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Polizei fand das Mädchen wohlauf Foto: APA/THEMENBILD

E ine Vierjährige ist zwei Tage neben ihrer toten Mutter in einer Wohnung in Wels eingesperrt gewesen. Ihr Opa hatte am 10. Mai die Polizei verständigt, weil er seine 39-jähriger Tochter nicht erreichte, bestätigte die Polizei einen Bericht in der "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Die 39-Jährige war schwer krank. Die Polizei fand das Mädchen wohlauf, es befindet sich bei Angehörigen.