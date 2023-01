Weltcup 71. Vierschanzentournee souverän an Norweger Granerud

Vierschanzentournee-Sieger Halvor Egner Granerud Foto: APA/AFP

D er Norweger Halvor Egner Granerud hat am Freitag in souveräner Manier die 71. Vierschanzentournee der Skispringer gewonnen. Der 26-Jährige gewann nach Halbzeitführung beim Tournee-Finale in Bischofshofen, nachdem er auch in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen triumphiert hatte. Am Mittwoch in Innsbruck war Granerud Zweiter geworden. Der Oberösterreicher Michael Hayböck (-15,8 Punkte) wurde hinter dem Slowenen Anze Lanisek (-7,9) und dem Polen Dawid Kubacki (-9,7) Vierter.