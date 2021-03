Der zweifache Ski-Alpin-Olympiasieger war am Mittwochvormittag eine Hundertstelsekunde schneller als der Südtiroler Dominik Paris, auf Platz drei kam mit Daniel Danklmaier (+0,28 Sekunden) ein weiterer Österreicher. Mayer hat noch die Chance auf die Abfahrts-Kristallkugel. In der Wertung liegt er als Zweiter 48 Punkte hinter dem Schweizer Beat Feuz.

Saalbach trägt am Wochenende - am Sonntag folgt ein Super-G - die zwei Speed-Rennen aus, die laut ursprünglichem Plan in Kvitfjell hätten stattfinden sollen. Aufgrund der strengen Corona-Vorgaben, die in Norwegen gelten, hatte der Ski-Weltverband FIS die Bewerbe dort vor gut einem Monat abgesagt, der ÖSV sprang als Veranstalter ein.