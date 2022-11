Weltcup-Auftakt Kombinierer Rettenegger bei Riibers 50. Sieg Fünfter

50. Weltcup-Sieg für Riiber Foto: APA/NTB

D ie ÖSV-Kombinierer haben auch im zweiten Bewerb beim Weltcup-Auftakt in Ruka die Podestränge verfehlt. Bester Österreicher war am Samstag überraschend Junioren-Weltmeister Stefan Rettenegger als Fünfter. Der bisher noch nie in die Top Ten gekommene Salzburger kämpfte im Langlauf bis zur Schlussphase um die Stockerlplätze mit, ging aber im Spurt eines Quartetts leer aus. Den Sieg holte ungefährdet Topstar Jarl Magnus Riiber, der seinen 50. Weltcup-Erfolg feierte.