Dale führt norwegischen Biathlon-Massenstart-Dreifachsieg an

Dale behielt als einziger des Toptrios im letzten Schießen mit einem "Nuller" die Nerven, fing dann Landsmann Laegreid auf der Loipe spät noch ab und setzte sich im Zielsprint durch. "Das war verrückt. Ich bin so glücklich", sagte der 25-Jährige. Der hatte vergangene Saison nach einem schwachen Saisonstart über weite Strecken nur im IBU-Cup sein Glück versuchen dürfen. "Die Zeit war sehr hart, jetzt bin ich zurück im Geschäft", verlautete ein sichtlich erleichterter Dale. In der Gesamtwertung rückte Laegreid mit 565 Punkten noch einmal näher an Bö (599) heran.

Der einzige startberechtigte Österreicher Leitner ließ eine Top-Ten-Platzierung beim letzten Schießen liegen, wo ihm zwei seiner gesamt drei Fehler unterliefen. Der Tiroler schnitt mit einem Rückstand von 1:36,5 Minuten trotzdem besser ab als am Samstag, wo er 26. geworden war. Die beste Platzierung in Annecy in diesem Jahr bleibt damit Rang 16 vom Sprint am Donnerstag. Gesamt hält er nun als 26. bei 114 Zählern. In der Folge war auch noch der Massenstart-Bewerb der Frauen angesetzt.