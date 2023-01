Weltcup Hauser bei Pokljuka-Sprintsieg von Elvira Öberg 13.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lisa Hauser im Pokljuka-Sprint auf Rang 13/Archivbild Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ö sterreichs Biathlon-Elite der Frauen ist am Donnerstag zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes in Pokljuka ohne Top-Ten-Platz geblieben. Die zweifache Saisonsiegerin Lisa Hauser kam als beste ÖSV-Athletin mit einem Fehlschuss und 56,3 Sek. Rückstand auf Rang 13. Die fehlerfreien Dunja Zdouc (24./+1:16,7 Min.) und Tamara Steiner (28./+1.29,6) sowie die ebenso mit einem Fehlschuss behaftete Anna Gandler (26./+1:24,2) kamen ebenso in die Top 30. Es gewann die Schwedin Elvira Öberg.