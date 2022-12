Werbung

Zuletzt hatte Herzog in Heerenveen mit einer Zeit von 1:15,312 Minuten noch den neunten Platz über 1.000 m belegt. In Calgary schaffte sie nach Platz zwei über 500 m zum zweiten Mal den Sprung aufs Stockerl. Auch in der kommenden Woche werden Herzog und Co. in Kanada im Einsatz sein.