Weltcup Kraft bei Flug-Show am Kulm nur von Granerud überflügelt

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Großer Jubel bei Kraft Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

S tefan Kraft ist am Samstag bei der Flug-Show am Kulm mit Weiten von 232,5 und 234 m auf dem zweiten Platz gelandet. Vor 8.700 Zuschauern in Bad Mitterndorf in der Steiermark musste sich der Quali-Sieger aus dem Pongau beim ersten Skiflug-Bewerb der Saison nur dem Norweger Halvor Egner Granerud geschlagen geben. Der Tourneesieger hatte nach Sprüngen auf 238 und 231 m genau 8,8 Punkte Vorsprung auf Kraft. Damit übernahm Granerud auch die Weltcup-Gesamtführung.