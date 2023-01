Weltcup Lamparter mit Sprungsieg zur Triple-Führung

Johannes Lamparter beim Sprung zur Triple-Führung Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D er Vortageszweite Johannes Lamparter hat sich am Samstag mit einem Sprungsieg in die Favoritenstellung auf den Gewinn des Seefelder Kombinationstriples gebracht. Der Tiroler setzte sich mit einem 109,0-m-Sprung inklusive der Bonuspunkte vom Freitag sieben Sekunden vor dem Japaner Ryota Yamamoto in Front. Der Este Kristjan Ilves (111,5 m) folgt im 10-km-Langlauf (13.40 Uhr, live ORF 1) weitere drei Sekunden zurück. Bedeutender aber die Disqualifikation von Jarl Magnus Riiber.