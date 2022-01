Seefeld-Springen abgesagt - Riiber als Leader in Loipe

Jarl Magnus Riiber greift bei seinem Weltcup-Comeback in der Nordischen Kombination gleich wieder nach einem Erfolg. Der norwegische Seriensieger, der davor sieben Bewerbe ausgelassen hatte, geht am Freitag zum Auftakt des Seefeld-Triples mit 57 Sekunden Vorsprung auf den Deutschen Terence Weber in den 7,5-Kilometer-Langlauf. Weltcup-Spitzenreiter Johannes Lamparter hat als Vierter 1:16 Minuten Rückstand, eine Sekunde dahinter startet Philipp Orter als Fünfter.