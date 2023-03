Tiere Weltgrößte Nashornzucht in Südafrika wird versteigert

2.000 Breitmaulnashörner bewohnen die "Platinum Rhino"-Ranch Foto: APA/dpa

D er südafrikanische Eigentümer des größten Nashornzuchtprojekts der Welt will Ende April seine Farm versteigern. John Hume besitze knapp 2.000 bedrohte Breitmaulnashörner auf seiner Ranch "Platinum Rhino" in Südafrikas Nord-West-Provinz, oder gut 12 Prozent der geschätzt 16.000 Breitmaulnashörner weltweit, sagte Sprecherin und Schwiegertochter Tammy Hume am Donnerstag.