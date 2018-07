Das Nachrichtenportal Axios hatte unter Berufung auf einen Insider berichtet, Trump habe einen WTO-Austritt vielfach angedroht. Handelsminister Wilbur Ross sprach im Sender CNBC von einem verfrühten Gerede. Die WTO sei sich jedoch im Klaren, dass "einige Reformen" her müssten.

Trump verfolgt einen protektionistischen Kurs und hat auch China sowie der Europäischen Union vorgeworfen, sich im Handel mit den Vereinigten Staaten unfaire Vorteile zu schaffen. Im Streit mit der EU wird es laut Trump schon bald zu Gesprächen zwischen beiden Seiten kommen. "Wir werden sie ziemlich rasch treffen", sagte Trump bei einem Besuch des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte in Washington. Die EU sei daran interessiert, "etwas auszuarbeiten".

Nach den Zöllen auf Stahl und Aluminium droht Trump der EU nun mit Einfuhrzöllen auf Autos und Autoteile von 20 Prozent. Die Branche in Deutschland ist besonders betroffen: Jedes zweite von deutschen Herstellern in den USA produzierte Auto gehe in den Export, sagte der Chef des Branchenverbands VDA, Bernhard Mattes, am Dienstag in Berlin.

Der US-Präsident kritisiert ein Ungleichgewicht in der Branche. Um Strafabgaben abzuwenden, wollen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die EU-Handelsbeauftragte Cecilia Malmström bis Ende des Monats nach Washington reisen. Seit Anfang Juni verlangen die USA Importzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Auch andere Länder sind betroffen. Die EU reagierte mit Vergeltungszöllen auf US-Waren wie Erdnussbutter und Harley-Davidson-Motorräder.