Weitere Staats-und Regierungschefs reden bei COP26

Am Dienstag beraten die Regierungsvertreter auch mit Unternehmerinnen und nicht-staatlichen Organisationen über den Schutz von Wäldern und nachhaltigere Landnutzungsformen. Am Nachmittag soll es einen Austausch über die Entwicklung sauberer Technologien geben. Auf Einladung der Vereinten Nationen beraten in Glasgow noch bis zum 12. November Regierungsvertreter aus rund 200 Staaten, wie die Menschheit die beschleunigte Erderwärmung noch auf ein erträgliches Maß eindämmen kann.