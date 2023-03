MotoGP Weltmeister Bagnaia gewinnt MotoGP-Saisonauftakt in Portimao

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bagnaia mit dem perfekten Saisonstart Foto: APA/AFP

W eltmeister Francesco Bagnaia hat in souveräner Manier den Saisonauftakt der MotoGP-WM in Portimao gewonnen. Der Sprint-Sieger vom Samstag war auch beim Grand Prix am Sonntag in Portugal auf seiner Ducati nicht zu schlagen und siegte vor dem Spanier Maverick Vinales (Aprilia) und Marco Bezzecchi (Ducati) aus Italien. Die KTM-Piloten Brad Binder und Jack Miller fuhren nach 25 Runden auf den Plätzen sechs und sieben über die Ziellinie.