Verbandspräsident Claudio Tapia und Scaloni hätten sich am Montag in Paris getroffen, um die neue Vereinbarung zu finalisieren, hieß es in einer AFA-Stellungnahme. Dort dürfte Scaloni am Montagabend bei der FIFA-Gala als Welttrainer des Jahres 2022 ausgezeichnet werden.