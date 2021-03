Die Medaillenvergabe am Freitag verspricht Spannung pur, trennten doch die Top Five nur 5,25 Zähler. Beste war die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (94,50) vor der zweifachen Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA/90,75) und der Australierin Tess Coady (89,75). Am Mittwochabend (Ortszeit) findet in Aspen noch die Slopestyle-Qualifikation der Herren mit den Österreichern Clemens Millauer und Moritz Amsüss statt.