"Die Einreichung haben wir mit einer ähnlichen Ausdauer bewältigt wie unser Marathonmatch. Dieses ging übrigens 79 zu 79 aus - Gleichstand in Sätzen", erklärte Nowak in einer Aussendung am Samstag. Durch die Aktion wurde zudem ein Spendenumsatz in Höhe von rund 80.000 Euro - Sach- und Dienstleistungsspenden inklusive - generiert.