Vier Menschen in Fleischtaschen am Wiener Stephansplatz

"Tiere bestehen aus Fleisch und Blut wie Menschen, haben genauso ein Bewusstsein und wollen gerne weiterleben", hieß es in einer Aussendung. Der VGT appellierte damit an die Gesellschaft, ihren Fleischkonsum einzuschränken.

"Hinter den appetitlich verpackten Tierprodukten steckt das Schicksal einzelner Tierindividuen, das den Konsument:innen verborgen bleibt. Ich war kürzlich in einem Schlachthof und musste aus nächster Nähe mitansehen, wie brutal diese Schweine umgebracht werden. Die allermeisten Menschen wären zutiefst schockiert und traumatisiert, hätten sie das miterlebt", sagte VGT-Obmann Martin Balluch. Trotzdem würden die so hergestellten Produkte konsumiert. "Diese kognitive Dissonanz haben wir durch unsere Aktion offen zu legen versucht", so Balluch.