Weltverband FIFA-Boss bestürzt über Stadion-Tragödie in Indonesien

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Infantino sprach den Angehörigen sein Beileid aus Foto: APA/dpa

M it großer Betroffenheit hat Präsident Gianni Infantino vom Fußball-Weltverband FIFA auf die schwere Massenpanik in einem indonesischen Stadion mit mehr als 170 Toten reagiert. "Die Fußballwelt ist nach den tragischen Vorfällen in einem Schockzustand", sagte der 52-jährige Schweizer in einer FIFA-Stellungnahme am Sonntag: "Dies ist ein dunkler Tag für alle, die im Fußball involviert sind, und eine Tragödie jenseits aller Vorstellungskraft."