Politische und kirchliche Spitzenvertreter aus Österreich, Kroatien, Ungarn und der Slowakei wohnten den Gründungsfeierlichkeiten der Internationalen Vereinigung der Burgenlandkroaten in Eisenstadt bei.

Karlich zur ersten Präsidentin gewählt

Auf Initiative von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics wurde der Verein als bislang größtes Projekt für die länderübergreifende Pflege, Förderung und Weiterentwicklung des Burgenlandkroatischen gestartet.

Im Rahmen einer konstituierenden Sitzung mit anschließendem Festkonzert auf Schloss Esterházy (siehe auch die Printausgabe der heutigen BVZ) wurde TV-Moderatorin Barbara Karlich zur ersten Präsidentin gewählt. An der Gründungsfeier nahmen von politischer Seite unter anderem Außenministerin Karin Kneissl, Landesrat Hans Peter Doskozil, Kroatiens Kulturministerin Nina Obuljen Koržinek und der kroatische Staatssekretär Zvonko Milas teil.

Zsifkovics, der auch als Europabischof tätig ist, betonte zur Gründung: In Zeiten neu erstarkender Nationalismen werde durch Initiativen wie diese „den Grenzen in Europa der Stachel des Trennenden gezogen“. So steht die „Überzeugungskraft starker kultureller Identität“ auch in der Präambel der neuen Vereinigung festgeschrieben.

Artikel #118703441