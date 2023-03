Kriminalität Weltweit größter Geldwäschedienst im Darknet abgedreht

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ermittler beschlagnahmten Bitcoins für rund 44 Millionen Euro Foto: APA/AFP

D eutsche Ermittler haben nach eigenen Angaben den weltweit größten Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet. Sie beschlagnahmten die in Deutschland ansässigen Server der Plattform "ChipMixer" und Bitcoins im Wert von rund 44 Millionen Euro, wie das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilten. Die Betreiber des Diensts sollen gewerbsmäßige Geldwäsche und eine kriminelle Handelsplattform im Internet abgewickelt haben.