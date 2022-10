Technische Ausfälle Weltweit Störungen bei WhatsApp behoben

Auch in Österreich meldeten Nutzer Ausfälle Foto: APA/Reuters

D er Messenger-Dienst WhatsApp ist Dienstagfrüh in weiten Teilen der Welt stundenlang ausgefallen. "Wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten", sagte ein Sprecher des Mutterkonzerns Meta. Einen Grund für die Störung nannte sie nicht. Zahlreiche Nutzer in Europa, Asien und Afrika hatten zuvor Probleme beim Senden und Empfangen von Texten und Videos gemeldet. Auch Kunden in Österreich berichteten darüber.