Technische Ausfälle Weltweit Störungen bei WhatsApp

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Auch in Österreich meldeten Nutzer Ausfälle Foto: APA/Reuters

W hatsApp ist am Dienstag in weiten Teilen der Welt ausgefallen. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer des Messengers meldeten Probleme beim Senden und Empfangen von Nachrichten. Auch bei den Portalen Allestörungen.at und Netzausfall.at in Österreich berichteten Kunden darüber. "Uns ist bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme beim Senden und von Nachrichten haben, und wir arbeiten daran, WhatsApp so schnell wie möglich wiederherzustellen", hieß es beim Mutterkonzern Meta.