Fußball West Ham und Fiorentina bestreiten Conference-League-Finale

Fiorentina versetzte Basel den späten K.o. Foto: APA/KEYSTONE

W est Ham United und Fiorentina spielen am 7. Juni in Prag um den Titel in der Fußball-Conference-League. Die Italiener vermieden beim 3:1 nach Verlängerung in Basel dank eines Treffers von Antonin Barak in der 129. Minute den drohenden Elfmeterkrimi. Nach 90 Minuten hatte es 2:1 für Fiorentina (gesamt 3:3) gestanden. West Ham siegte nach dem 2:1 in London auch im Auswärtsspiel in Alkmaar mit 1:0.