2021 war in Österreich kältestes Jahr seit 2010

2021 liegt im Tiefland um 0,1 Grad unter dem Mittel der letzten 30 Jahre (Klimaperiode 1991-2020). Im Vergleich zur Klimaperiode 1961-1990, die von der Klimaerwärmung noch nicht so stark betroffen war, liegt 2021 um 1,1 Grad darüber. "Kühler - oder besser gesagt weniger warm - war es in Österreich zuletzt im Jahr 2010", so Orlik.

Das auslaufende Jahr brachte um sieben Prozent weniger Niederschlag. Sehr markant war die Trockenheit im Frühling und Herbst. So gab es etwa von Anfang März bis Ende April 40 Prozent weniger Niederschlag. Seit Beginn der Niederschlagsmessungen (1858) war der Zeitraum März bis April nur drei Mal trockener als heuer: 1893 (-57 Prozent), 1946 (-58 Prozent) und 2003 (-57 Prozent).

Dafür brachte 2021 überdurchschnittlich viele Gewitter mit ungewöhnlich großem Hagel. Besonders extrem war der 24. Juni. Damals löste eine seltene Wetter-Kombination einen in Mitteleuropa in den letzten Jahrzehnten beispiellosen Ausbruch an Hagelunwettern aus. In Österreich gab es am 24. Juni mindestens zehn Gewitter mit Hagelgrößen zwischen acht und zwölf Zentimetern.