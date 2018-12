Kaum Chancen auf weiße Weihnachten .

Die Chancen auf weiße Weihnachten sind laut einer Prognose Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in den tiefen Lagen "heuer relativ schlecht". Zudem wird der hier vorhandene Schnee durch Tauwetter in den nächsten Tagen wegschmelzen. "Für den 24. Dezember sieht es derzeit nach Nachmittagstemperaturen deutlich im Plusbereich aus", so die ZAMG in einer Aussendung.