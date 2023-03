Fußball Wichtiger Sieg für Wöber-Club Leeds im Abstiegskampf

Wöber hatte mit Leeds Grund zum Jubeln Foto: APA/AFP

L eeds United hat im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Fußball-Premier-League einen wichtigen Sieg gefeiert. Die "Whites" gewannen am Samstag auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers mit 4:2 und liegen damit als 14. zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang. Maximilian Wöber spielte bei Leeds in der Innenverteidigung durch.