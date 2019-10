Berrettini hat dieses Jahr die Turniere in Stuttgart und Budapest gewonnen und stand bei den US Open in New York im Halbfinale. Mit dem Einzug in die Vorschlussrunde in der Wiener Stadthalle sollte er ab Montag erstmals die Top Ten der Weltrangliste knacken. Im Head-to-Head mit Thiem steht es 1:1, zuletzt hatte der gebürtige Römer im Shanghai-Viertelfinale mit 7:6,6:4 die Oberhand behalten.