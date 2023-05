Prozess Wiederbetätigungsprozess gegen Kärntner Ex-Politiker

Der Ex-Politiker musste sich vor dem Geschworenengericht verantworten Foto: APA/PETER LINDNER

E in Wiederbetätigungsprozess gegen einen ehemaligen freiheitlichen Politiker aus Kärnten hat am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt begonnen. Dem Mann wird vorgeworfen, drei Runen, die einen Bezug zum Nationalsozialismus haben, auf seinem Grundstück - einem Holztor und einem Turm - angebracht zu haben. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig.