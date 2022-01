13-Jähriger verlor Finger durch Feuerwerkskörper

Zwei Tage nach Silvester ist am Sonntagnachmittag in Wien-Penzing ein 13-Jähriger schwer von einem pyrotechnischen Gegenstand verletzt worden. "Dem Bub wurden bei dem Unfall mit dem Feuerwerkskörper leider drei Finger amputiert", bestätigte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, am Montag einen Bericht der Tageszeitung "Heute". Auch im Gesicht wurde der Teenager verletzt, Lebensgefahr bestand nicht. Der 13-Jährige wurde mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht.