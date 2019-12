16-Jähriger bedrohte Bim-Gast mit Schwert .

Ein betrunkener 16-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in einer Straßenbahn in Wien-Margareten einen Fahrgast mit einem Schwert bedroht. Er und sein Begleiter stiegen im Anschluss aus der Bim. Der Bursche wurde wenig später von der Polizei festgenommen. Die verbotene Waffe wurde beschlagnahmt, berichtete die Polizei am Donnerstag.