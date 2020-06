3.300 Corona-Verwaltungsstrafverfahren beeinsprucht .

Die Coronavirus-Verordnungen und die damit einhergehenden Anzeigen beschäftigen die Behörden noch immer intensiv: Allein in Wien wurden 3.300 Verwaltungsstrafverfahren beeinsprucht, wie das Magistrat der APA mitteilte. Viele davon sind noch in Bearbeitung. Insgesamt sind in den Magistratischen Bezirksämtern bisher 11.100 Anzeigen der Polizei eingelangt.