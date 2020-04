Laut Polizeisprecher Markus Dittrich sprach der 32-Jährige, augenscheinlich alkoholisiert, einen Passanten in der Linzer Straße kurz vor Mitternacht an und sagte, dass er seine Frau "abgestochen" habe. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Diese sah in ihrer Wohnung nach. Das Opfer konnte die Tür noch selbst öffnen, aber blutete stark im Halsbereich. Die Berufsrettung versorgte die Frau und brachte sie in ein Spital. Sie schwebte in Lebensgefahr

Der 32-jährige polnische Staatsbürger wurde festgenommen. Ansprechbar war er bisher nicht.