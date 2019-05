Der Unfall passierte gegen 8.00 Uhr auf der Baustelle in der Ludwig-Reindl-Gasse Ecke Breitenleer Straße. Der Mann war auf einer Leiter gestanden, gestürzt und vom siebenten in den sechsten Stock gefallen. Er zog sich schwere Beinverletzungen zu. Weil sich das Stiegenhaus noch in Bau befand, entschied der Einsatzleiter der Feuerwehr in Absprache mit dem Notarzt den Mann mittels Drehleiter zu bergen. Darauf wurde eine Rettungswanne aufgesetzt, in dieser wurde der Verletzte auf Erdniveau gebracht, schilderte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.

Der 54-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur ins Spital gebracht. Zwei Teams der Berufsrettung versorgten ihn notfallmedizinisch, sagte Sprecherin Corina Had.