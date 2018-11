Zugleich wurden am Donnerstag auch die heurigen Preise des Filmfestivals veröffentlicht - deren Verleihung am Abend vor der Premiere von Luis Ortegas Gangsterbio "El Angel" den Reigen der vergangenen zwei Festivalwochen beendet. Zwar richtet die Viennale traditionell keinen Wettbewerb aus, würdigt jedoch stets einige preiswürdige Arbeiten der jeweiligen Festivalausgabe, wie etwa die besten österreichischen Filme des vergangenen Jahres.

So darf sich Sudabeh Mortezai über den 10. Wiener Filmpreis - bei dem es heuer wie im Programm selbst keine Unterscheidung mehr zwischen Doku- und Spielfilmsparte gibt - für ihren zweiten Spielfilm, das Prostitutionsdrama "Joy", freuen. "Die schier unglaubliche Geschichte, die beeindruckende Schauspielführung, die improvisierten Dialoge und nicht zuletzt die Kameraführung, die einen unmittelbar teilhaben lässt, haben die Jury einstimmig überzeugt", heißt es in der Begründung.

Die Jury setzte sich dieses Mal aus Bettina Kogler (Leiterin Tanzquartier), Corinna Milborn (Journalistin), Mira Lu Kovacs (Musikerin), Doris Uhlich (Choreografin) und Renate Wurm (Chefin des Salzburger Das Kino) zusammen. Mortezai darf sich über 6.000 Euro in bar und Sachwerte in Höhe von ebenfalls 6.000 Euro freuen.

Der heuer erstmals vergebene Spezialpreis der Jury geht indes an das Dokudrama "Murer - Anatomie eines Prozesses" von Christian Frosch über die Gerichtsverhandlung gegen den NS-Funktionär Franz Murer im Graz der 1960er. Hier liegt die Gelddotierung bei 4.000 Euro, die Sachwerte bei 6.000 Euro. Mit einem zweimonatigen Aufenthalt in New York endete die Viennale für den Wiener Regisseur Wolfgang Fischer als Auszeichnung für seinen Spielfilm "Styx". Fischer erhält den 8. Erste Bank MehrWERT-Filmpreis, der an einen bei der Viennale präsentierten Film heimischer Regisseure geht. Gezahlt werden Unterbringung, Reisekosten und ein finanzieller Zuschuss für New York City.

Den Preisreigen komplettiert der Publikumspreis der "Standard"-Leserjury, der an ein Werk verliehen wird, das noch keinen Verleih in Österreich hat. Dies trifft heuer auf Roberto Minervinis "What You Gonna Do When The World"s On Fire?" zu. Die Auszeichnung ist mit kostenlosen Werbeschaltungen verbunden. Und schließlich geht der FIPRESCI-Preis der internationalen Filmkritik für den besten Erst- oder Zweitfilm im Festivalprogramm an Cesar Vassyies "Ne travaille pas".