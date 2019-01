Der 82-Jährige und seine Frau retteten sich an ein Fenster. Die Feuerwehr brachte den Mann über die Drehleiter in Sicherheit, die 79-Jährige war dazu körperlich nicht in der Lage und musste auf Hilfe von innen warten. Beide kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital.

Die Feuerwehr wurde um 1.30 Uhr zu dem Brand in die Randhartingergasse gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen die beiden Bewohner an dem straßenseitigen Fenster im vierten Stock und riefen um Hilfe. Hinter ihnen drang Rauch aus der Wohnung, berichtete die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung.

Gleichzeitig mit dem Ausfahren der Drehleiter wurde eine Löschleitung unter Atemschutz durch das Stiegenhaus gelegt. Während ihr Mann in den Drehleiterkorb gestiegen war, bekam die Frau zum Schutz vor dem Rauch eine Brandfluchthaube aufgesetzt. Sie wurde von der Leiter aus durch Feuerwehrleute betreut, bis sich deren Kollegen durch das Haus zu ihr vorgekämpft hatten.

Die Wohnungstür wurde mit einem hydraulischen Gerät aufgebrochen. Die Frau wurde von einem Atemschutztrupp ins Freie gebracht, erläuterte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer. Die Wiener Berufsrettung brachte beide Personen in ein Krankenhaus.

Die Brandursache war laut Feuerwehr noch nicht bekannt. Um 2.45 Uhr konnten die 27 Einsatzkräfte wieder einrücken.